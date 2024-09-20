В Литве – скачок случаев опасного заболевания: кому надо беречь себя

„В Литве на национальном уровне вакцинация детей до 2 лет, 6–7 лет, 15–16 лет составляет почти 90%, в отдельных округах (Вильнюс, Каунас, Клайпеда) или муниципалитетах составляет всего 80%.

Появляются такие болезни от того, что в обществе появляется недостаточное количество вакцинированных людей, особенно детей.

Размувене сказала, что бактерии дифтерии, как и коклюша, распространяются очень быстро: „Дифтерийная палочка распространяется воздушно-капельным путем, значит, заразиться можно при чихании и кашле, во время общения“.

Пока Литва борется со своими проблемами. Эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене сказала, что скачок некоторых болезней был серьезным: с 7 случаев в 2023 до 400 в этом году.

Сначала поражает слизистую ротоглотки, гортани, теоретически даже глаз, половых органов, может поражать и кожные покровы, если есть ранки“, – сказала врач.

„Дифтерийная палочка отличается тем, что выделяет в окружение сильный яд, который и вызывает все признаки заболевания. Этот токсин попадает в кровь, распространяется по всем органам и вызывает разные осложнения.

Собеседница сказала, что особенно опасна дифтерия для непривитых, для людей старшего возраста с хроническими заболеваниями или для маленьких детей., которые не были привиты по всей схеме.

По ее словам, дифтерийная палочка может легко попасть в Литву, поскольку люди мигрируют, путешествуют, а уровень вакцинации низкий.

В Латвии уровень вакцинации намного выше, чем в Литве - 95–97%, поэтому наши коллеги в Латвии выясняют причину распространения дифтерии“, – сказала Размувене.

Через несколько дней человек начинает задыхаться, у него опухают лимфоузлы, появляется сухой лающий кашель. На поверхности тканей ротоглотки появляется пленка, человек начинает задыхаться, не может дышать. Когда пленки пытаются удались, они сильно кровоточат.

Дифтерия начинается, как другие болезни, например, простуда, поднимается температура, болит горло, особенно при глотании, ухудшается аппетит, человек чувствует слабость, появляется тошнота.

„В 1995–1996 гг в Литве было зафиксировано много случаев дифтерии. Многие врачи на практике не сталкивались до этого с болезнью, поэтому первый диагноз поставить было нелегко.

Это болезнь, которую стазу диагностировать непросто. Она проявляется внезапно, а симптомы напоминают симптомы других болезней.

По ее словам, благодаря высокому уровню вакцинации, в свое время о дифтерии врачи забыли, знали эту болезнь только по учебникам.

Из-за образования пленок и распространения токсинов по всему телу человек может умереть“, – сказала Размувене.

Вспышки дифтерии сейчас фиксируются не только в Латвии, но и во Франции, в Швейцарии.

В Литве пока дифтерии нет, зато сильно распространяется коклюш, который представляет опасность для маленьких детей.

„Что касается коклюша, то число случаев заболевания растет каждые 3, 5 или 7 лет.

В прошлом году в Европе зарегистрировали больше 32 000 случаев коклюша, в этом 40 000. Больше всего в этом году болезнь распространялась среди детей до 1 года“, – сказала эпидемиолог.

Размувене сказала, что опаснее всего коклюш для детей до 6 месяцев, в таком возрасте она угрожает жизни младенца.