В Литве сильный дождь и ветер: сообщается о поваленных деревьях и поврежденных автомобилях

В редакцию Delfi читатели присылают фотографии поваленных деревьях из Алитуса и Клайпеды. В Алитусе дерево упало на дорогу, а в Клайпеде повредило два автомобиля.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, поступило несколько сообщений о поваленных деревьях. Помощь пожарных-спасателей потребовалась и в Вильнюсском округе.
О сильных осадках информируют на западе страны. Жители сообщают, что в Шилуте вода уже затапливает улицы. В Мажейкяй дождевая вода поднимает канализационные люки и затапливает дороги.
На странице „Погода и климат в Литве“ сказано, что „часть Литвы, а особенно Латвия, будут утопать из-за сильного затяжного дождя“.
Литовская гидрометеорологическая служба сообщает о сильном ветре и дожде.
28 июля во многих районах, в основном на северо-западе Литвы ожидается сильный дождь. В 14–17 ч. у моря будет дуть сильный северо-западный ветер – порывы будут достигать 15–18 м/с. В 18-21 ч. ветер усилится до 15–20 м/с, местами до 25 м/с.
В ночь на понедельник на севере и на востоке Литвы ожидаются сильные дожди (50–79 мм за ≤12 ч.). В понедельник днем на востоке будут идти сильные дожди (15–49 мм за ≤12 ч.). В большинстве районов будет дуть сильный западный, северо-западный ветер - 16–21 м/с, на северо-востоке – 22–27 м/с.