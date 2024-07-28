В Литве сильный дождь и ветер: сообщается о поваленных деревьях и поврежденных автомобилях

В редакцию Delfi читатели присылают фотографии поваленных деревьях из Алитуса и Клайпеды. В Алитусе дерево упало на дорогу, а в Клайпеде повредило два автомобиля.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, поступило несколько сообщений о поваленных деревьях. Помощь пожарных-спасателей потребовалась и в Вильнюсском округе.

О сильных осадках информируют на западе страны. Жители сообщают, что в Шилуте вода уже затапливает улицы. В Мажейкяй дождевая вода поднимает канализационные люки и затапливает дороги.

На странице „Погода и климат в Литве“ сказано, что „часть Литвы, а особенно Латвия, будут утопать из-за сильного затяжного дождя“.