В Литве сильная буря валит деревья

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения информирует, что сильный ветер наблюдается по всей Литве.
До 14 ч. пожарные-спасатели выезжали по вызовам 157 раз.
Около 18 ч. пожарные-спасатели работали еще в 30 точках.
Больше всего вызовов поступает в Клайпедском и Алитусском округах.
Чаще всего деревья падали на дороги, сообщается также о поврежденных автомобилях и зданиях.
Люди не пострадали.
В Вильнюсе на Эйшишкском шоссе и на ул. Вяркю и Поперяус движение было осложнено из-за поваленных деревьев.
На ул. С.Нерес в столице столб упал на автомобиль.
Жители Каролинишкес сообщали о том, что ветер выбил окна застекленных балконов.
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