В Литве сильная буря валит деревья

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения информирует, что сильный ветер наблюдается по всей Литве.

До 14 ч. пожарные-спасатели выезжали по вызовам 157 раз.

Около 18 ч. пожарные-спасатели работали еще в 30 точках.

Больше всего вызовов поступает в Клайпедском и Алитусском округах.

Чаще всего деревья падали на дороги, сообщается также о поврежденных автомобилях и зданиях.

Люди не пострадали.

В Вильнюсе на Эйшишкском шоссе и на ул. Вяркю и Поперяус движение было осложнено из-за поваленных деревьев.

На ул. С.Нерес в столице столб упал на автомобиль.