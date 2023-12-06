В Литве школы снова получили сообщения об угрозах взрыва

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė
Национальный центр кризисного управления (НЦКУ) сообщает, что в среду утром в школы и учебные заведения Литвы поступили электронные сообщения о якобы заложенной взрывчатке. По данным НЦКУ, это очередная информационная атака.

"По предварительным данным, было получено несколько сотен электронных писем на русском языке, большая часть из них поступила в школы и гимназии", - указывает Департамент полиции.

Подобные сообщения с угрозами в образовательные учреждения поступают уже не первый раз, поэтому Департамент полиции просит тех, кто получает подобные письма, сохранять бдительность и следовать рекомендациям.

"После получения сообщения о взрывном устройстве не прекращайте деятельность, не вызывайте экстренные службы, а проконсультируйтесь с ответственными сотрудниками. И только в случае обнаружения опасного объекта или других признаков того, что угроза может быть реальной – начинайте эвакуацию и звоните по номеру экстренной помощи 112", - указывают сотрудники.

Также рекомендуется не спешить с эвакуацией людей и прекращением деятельности – предварительно просят проконсультироваться с полицией.

В случае, если угроза кажется реальной – после осмотра помещения или территории и обнаружения любого подозрительного предмета просят немедленно позвонить в службу экстренной помощи по номеру 112.

Учреждениям также предлагается назначить ответственного человека, который будет информировать полицию о таких сообщениях.

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