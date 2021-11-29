В Литве шесть муниципалитетов перешли в красную зону

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В Литве уже 6 муниципалитетов вышли из черной эпидемиологической зоны, сообщает Департамент статистики Литвы.
Lapkričio 29 dienos sergamumo duomenys.
Lapkričio 29 dienos sergamumo duomenys.
© Statistikos departamento nuotr.

В красной зоне Скуодасский район (497,9), Плунгеский район (419,8), Ретавас (390,1), Клайпедский район (442,2), Неринга (302,1), Варенский район (433,7).

Остальные муниципалитеты входят в черную зону, как и вся Литва.

Хуже всего дела по-прежнему обстоят в Бирштонском районе - 1981,7 случай на 100 000 жителей за последние 14 дней.

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Не очень важно дела обстоят и в Йонавском районе - 1612,3 случаев, в Рокишкском районе – 1570,1.

В среднем по Литве за последние 14 дней на 100 000 жителей приходится 869 случаев, доля положительных тестов за последние 7 дней составляет 10%.

Ускорение пандемии равняется 0.

Иммунитет есть у 74,5% жителей страны.

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