В Литве шел грязный дождь: метеоролог объяснил, в чем причина

Метеоролог Гитис Валайка в группе „Погода и климат в Литве“ на Facebook сказал, что во вторник над Литвой появились облака атмосферного фронта. В некоторых районах страны прошли дожди, а после того как поверхности после дождя высохли, остались следы грязи.

„Это была пыль (и дым от пожаров), которая пришла из региона Каспийского моря (через Украину и Беларусь). Над нашей страной она смешалась с влагой в облаках, поэтому и шел „грязный“ дождь. О загрязнениях в атмосфере в понедельник писали коллеги из Украины“, – пояснил Валайка.