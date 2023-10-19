В Литве сегодня отмечают День отражателей

Дирекция автомобильных дорог Литвы (ДАДЛ) напоминает, что отражатель или светоотражающий жилет позволяет водителю заметить пешехода на безопасном расстоянии и при необходимости остановить автомобиль.

"Между тем, пешеходы, не заботящиеся о своей безопасности, становятся крайне уязвимыми – поле зрения водителя сокращается до нескольких десятков метров, поэтому не остается времени, чтобы должным образом отреагировать на ситуацию на дороге и, к сожалению, такие случаи нередко заканчиваются несчастьем", - подчеркивают специалисты ДАДЛ.

Представители Дирекции автомобильных дорог обращают внимание не только на важность отражателя, но и на правильность его ношения. Отражатель должен быть хорошо виден со всех сторон и не должен закрываться сумкой или другими предметами.

При движении за городом против направления движения отражатель необходимо располагать или подвешивать с правой стороны, примерно на высоте колен взрослого пешехода, чтобы он хорошо освещался фарами автомобиля.