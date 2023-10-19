В Литве сегодня отмечают День отражателей

Дирекция автомобильных дорог Литвы (ДАДЛ) напоминает, что отражатель или светоотражающий жилет позволяет водителю заметить пешехода на безопасном расстоянии и при необходимости остановить автомобиль.
"Между тем, пешеходы, не заботящиеся о своей безопасности, становятся крайне уязвимыми – поле зрения водителя сокращается до нескольких десятков метров, поэтому не остается времени, чтобы должным образом отреагировать на ситуацию на дороге и, к сожалению, такие случаи нередко заканчиваются несчастьем", - подчеркивают специалисты ДАДЛ.
Представители Дирекции автомобильных дорог обращают внимание не только на важность отражателя, но и на правильность его ношения. Отражатель должен быть хорошо виден со всех сторон и не должен закрываться сумкой или другими предметами.
При движении за городом против направления движения отражатель необходимо располагать или подвешивать с правой стороны, примерно на высоте колен взрослого пешехода, чтобы он хорошо освещался фарами автомобиля.
По случаю Дня отражателей ДАДЛ инициирует просветительскую кампанию для пожилых людей "Как хорошо, что вы меня видите". В ходе акции, чтобы привлечь внимание к уязвимости пожилых людей на дорогах, в общественных местах разных городов и поселков будут раздавать отражатели и рассказывать об их важности.