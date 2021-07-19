В Литве с визитом находится глава Frontex Фабрис Лежери

Он прибыл в Литву, поскольку на границе с Беларусью фиксируются рекордно большие потоки нелегальной миграции.

Ф. Лежери в Вильнюсе встретится с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте, командующим Службой охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамасом Любаевасом, планируется их совместная пресс-конференция.

Также планируется посещение главы Frontex одного из подразделений СОГГЛ.

По просьбе Литвы Frontex планирует прислать для патрулирования 60 должностных лиц, включая переводчиков, а также специальную технику – патрульные автомобили, вертолеты.

В этом году на границе с Беларусью, которая является и внешней границей Евросоюза, литовские должностные лица задержали более 2 тыс. незаконных мигрантов.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию.