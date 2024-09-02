В Литве с сентября средняя зарплата учителей до вычета налогов составит 2 871 евро

„Прогнозируемая средняя зарплата учителя составит 2871 евро брутто“, - говорится в комментарии министерства, отправленном Elta.

Глава Профсоюза работников образования Литвы Андрюс Навицкас говорит, что оценивает это повышение зарплаты весьма положительно.

„Ранее вообще не предлагалось повышать зарплаты с сентября. Это уже лучше. Повышение заработной платы за счет поиска дополнительных средств и заимствований –это положительный момент“, - отметил Elta А. Навицкас.

„Однако этого, вероятно, недостаточно, чтобы сделать профессию привлекательной для молодежи“, - добавил он.