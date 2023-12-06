В Литве с мая следующего года новые требования по оказанию услуг подвоза пассажиров и такси

Таким образом планируется обеспечить надлежащее предоставление информации и уплату налогов. Документы перевозчиков и таксистов будут проверяться до выдачи разрешения, а не после, и в случае изменения данных, указанных в разрешении, об этом придется уведомить Администрацию транспортной безопасности Литвы.

Указанную в разрешении деятельность можно будет осуществлять только с использованием транспортных средств, указанных в разрешении, их количество не будет ограничено, однако в связи с разными требованиями к транспортным средствам для осуществления деятельности по подвозу и такси, одно и то же транспортное средство не может быть указано как в разрешении на такси, так и в разрешении на подвоз.