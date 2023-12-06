В Литве с мая следующего года новые требования по оказанию услуг подвоза пассажиров и такси

Среди наиболее важных изменений – представители этого бизнеса будут обязаны иметь водительское удостоверение европейского образца или выданное в стране НАТО, а водители такси будут обязаны использовать таксометр, подключенный к принтеру, или таксометр и кассовый аппарат.
Такие поправки к Кодексу дорожного транспорта, предложенные министерством, были одобрены правительством в среду, их еще должен утвердить Сейм.
"Проект долгое время согласовывался с учреждениями, социальными и экономическими партнерами, он был одобрен Комиссией по сокращению теневой экономики", – говорит заместитель министра связи Юлюс Скачкаускас.
В первую очередь предлагается установить дополнительные требования к водителям, желающим стать таксистами или перевозчиками, а также закрепить обязанности для организаторов услуг подвоза пассажиров, перевозчиков, таксистов, диспетчеров такси и таксомоторных компаний.
Перевозчики и водители такси будут обязаны иметь действующие водительские удостоверения, выданные в стране Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Организации Североатлантического договора (НАТО), в Швейцарии или Украине. Такое требование вводится после изучения опыта других стран-членов ЕС – Ирландии, Финляндии, Швеции, Германии и др.
Юридическое лицо, претендующее на получение разрешения на платную перевозку пассажиров легковыми автомобилями, должно быть зарегистрировано в государстве-члене ЕС или ЕЭЗ.
Таким образом планируется обеспечить надлежащее предоставление информации и уплату налогов. Документы перевозчиков и таксистов будут проверяться до выдачи разрешения, а не после, и в случае изменения данных, указанных в разрешении, об этом придется уведомить Администрацию транспортной безопасности Литвы.
Указанную в разрешении деятельность можно будет осуществлять только с использованием транспортных средств, указанных в разрешении, их количество не будет ограничено, однако в связи с разными требованиями к транспортным средствам для осуществления деятельности по подвозу и такси, одно и то же транспортное средство не может быть указано как в разрешении на такси, так и в разрешении на подвоз.
С мая следующего года таксистам также придется использовать подключенный к принтеру таксометр или таксометр и кассовый аппарат для расчета стоимости поездки, другое оборудование будет запрещено.
Это направлено на обеспечение справедливого ценообразования для пассажиров и сокращение предпосылок для теневой деятельности, поскольку есть подозрения, что водители декларируют не все свои доходы.
Эти изменения Кодекса дорожного транспорта вступят в силу с 1 мая следующего года, однако для адаптации водителей к изменениям запланирован переходный период — срок действия незамененных разрешений истечет только 1 мая 2025 г.