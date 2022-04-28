В Литве с июня увеличится средняя пенсия по старости

Парламент Литвы в четверг одобрил дополнительное индексирование пенсий. За проголосовали 119 депутатов, никто не голосовал против, воздержался только "крестьянин" Арвидас Некрошюс.

Вместе с этим порядком парламент принял уточненный бюджет "Содры" на 2022 год.

Глава парламентского комитета социальных дел и труда Миндаугас Линге подчеркнул, что индексация "не будет единственным действием".

По подсчетам Соцмина, пенсии будут на 1/6 часть больше, чем в прошлом году.