В Литве с июня увеличится средняя пенсия по старости

Парламент Литвы в четверг одобрил дополнительное индексирование пенсий. За проголосовали 119 депутатов, никто не голосовал против, воздержался только "крестьянин" Арвидас Некрошюс.
Вместе с этим порядком парламент принял уточненный бюджет "Содры" на 2022 год.
Глава парламентского комитета социальных дел и труда Миндаугас Линге подчеркнул, что индексация "не будет единственным действием".
По подсчетам Соцмина, пенсии будут на 1/6 часть больше, чем в прошлом году.
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