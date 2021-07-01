В Литве с четверга отменен карантин: какие ограничения остались

По данным Минздрава Литвы, снимается запрет на общение. Кроме того, снимают ограничение количества покупателей в магазинах (раньше оно зависело от площади помещения).

Кроме того, разрешается вернуться в офисы и на места учебы.

С 1 июля маски все еще будут обязательными в закрытых помещениях, включая торговые центры, общественный транспорт, общие помещения в офисах и во время собраний.

Маски не нужны во время занятия спортом или предоставления услуг, если человеку в маске их невозможно предоставить. Маски на улице носить не требуется ни в каких случаях.

Все жители могут находиться как в помещении, так и на летних террасах заведений общепита – до сих пор внутри обслуживали только владельцев "паспорта возможностей".

Без ограничения работают разные места проведения досуга и развлечений. Не ограничивается количество участников мероприятий на открытых пространствах, однако, если на мероприятии присутствуют зрители без "паспорта возможностей", то и на улице и внутри они должны находиться на сидячих местах.

Если у посетителей нет "паспорта возможностей", то они могут занимать на мероприятии в помещении только сидячие места, не больше 75% всех мест.

Согласно новым послаблениям, могут работать ночные клубы, другие места развлечений, тотализаторы и казино, важно соблюдать дистанцию.

Больше не ограничивают число посетителей бань и бассейнов.

Во время занятий с детьми в помещении может находиться не больше 30 детей – это касается и детских лагерей. Исключение может быть лишь тогда, когда все участники и руководители переболели или привиты.

В обычном порядке можно устраивать свидания с заключенными, навещать пациентов в больницах с разрешения руководства больниц.

Поскольку карантин отменен, все ограничения будут применяться в соответствии с действующим режимом ЧП.