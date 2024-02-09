В Литве с четверга еще больше людей получат повышенные пенсии

"В зависимости от места проживания и выбранного способа выплаты повышенные пенсии начнут выплачиваться с 8 февраля и дойдут до всех получателей к 26 февраля", - говорится в распространенном сообщении.

По данным "Содры", увеличение индивидуально для каждого получателя – оно ​​зависит от накопленного стажа и уплаченных за всю жизнь взносов социального страхования.

Получающие надбавки к малой пенсии также увидят изменения в своих выплатах

Получателям пенсий социального страхования, получающим самые низкие пенсии, выплачиваются пенсионные надбавки. Если человек имеет необходимый стаж, сумма всех получаемых им пенсий не может быть меньше размера минимальных потребительских потребностей. В прошлом году он составлял 354 евро, а в этом году вырос до 446 евро, указывает "Содра".

В распространенном сообщении отмечается, что пенсии выплачиваются за текущий месяц, а надбавки – за предыдущий месяц.

С июля дополнительно увеличатся пенсии по старости для лиц с ограниченными возможностями