В Литве с четверга еще больше людей получат повышенные пенсии

"В зависимости от места проживания и выбранного способа выплаты повышенные пенсии начнут выплачиваться с 8 февраля и дойдут до всех получателей к 26 февраля", - говорится в распространенном сообщении.
По данным "Содры", увеличение индивидуально для каждого получателя – оно зависит от накопленного стажа и уплаченных за всю жизнь взносов социального страхования.
Получающие надбавки к малой пенсии также увидят изменения в своих выплатах
Получателям пенсий социального страхования, получающим самые низкие пенсии, выплачиваются пенсионные надбавки. Если человек имеет необходимый стаж, сумма всех получаемых им пенсий не может быть меньше размера минимальных потребительских потребностей. В прошлом году он составлял 354 евро, а в этом году вырос до 446 евро, указывает "Содра".
В распространенном сообщении отмечается, что пенсии выплачиваются за текущий месяц, а надбавки – за предыдущий месяц.
С июля дополнительно увеличатся пенсии по старости для лиц с ограниченными возможностями
"Содра" сообщает, что с начала этого года вступили в силу изменения в расчете пенсий пенсионерам по старости с ограниченными возможностями.
Согласно этим расчетам, пожилые люди с наиболее тяжелыми формами инвалидности смогут получать более высокие пенсии социального страхования для лиц с ограниченными возможностями, если установленная потеря дееспособности составляет 70-100 проц. Повышенные пенсии будут выплачены не позднее конца июля текущего года.
Пенсии работающим пенсионерам увеличатся весной
Когда человек после выхода на пенсию продолжает работать и платить взносы социального страхования, его трудовой стаж и количество учетных единиц увеличиваются с каждым годом. В результате во многих случаях увеличивается и пенсия по старости или пенсия по утраченной трудоспособности.
Работающие пенсионеры увеличенную пенсию будут получать с марта. Пенсии будут обновлены с учетом дополнительного стажа, полученного в предыдущем году, и количества учетных единиц.
Поскольку перерасчет пенсий происходит с января, а обновленную пенсию начнут выплачивать с марта, то недоплата за первые два месяца этого года также будет выплачена.