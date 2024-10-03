В Литве с 2026 года вступает в силу требование обслуживать клиентов на литовском языке

Данное требование узаконил Сейм, приняв в четверг поправки к закону о государственном языке. За упомянутые поправки проголосовали 78 депутатов Сейма, против – не было, 5 депутатов воздержались.

После того, как Сейм одобрил предложение депутата Эвелины Добровольской, от обязанности обслуживать клиентов на литовском языке освобождаются лица, временно торгующие товарами, например, на ярмарках, и не занимающиеся этой деятельностью на постоянной основе.

Исключения могут применяться также в случаях, предусмотренных Законом о науке и образовании, когда требование владеть государственным языком считается необоснованным ограничением права на труд.