2024.10.03 12:46

В Литве с 2026 года вступает в силу новое требование обслуживать клиентов на государственном языке

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Shutterstock

С 1 января 2026 г. юридические и физические лица, реализующие товары и предоставляющие услуги в Литве, будут обязаны обеспечить прямое обслуживание населения на государственном литовском языке на уровне, установленном правительством.

Данное требование узаконил Сейм, приняв в четверг поправки к закону о государственном языке. За упомянутые поправки проголосовали 78 депутатов Сейма, против – не было, 5 депутатов воздержались.

После того, как Сейм одобрил предложение депутата Эвелины Добровольской, от обязанности обслуживать клиентов на литовском языке освобождаются лица, временно торгующие товарами, например, на ярмарках, и не занимающиеся этой деятельностью на постоянной основе.

Исключения могут применяться также в случаях, предусмотренных Законом о науке и образовании, когда требование владеть государственным языком считается необоснованным ограничением права на труд.

После вступления в силу поправок к закону за непосредственную реализацию новых положений Закона о государственном языке будут нести ответственность не только руководители учреждений, ведомств, предприятий, служб, организаций, но и физические лица.

Инициатором поправок к закону о государственном языке выступила депутат Сейма, консерватор Даля Асанавичюте.

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