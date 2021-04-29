"Можно охарактеризовать данный этап, как завершение выяснений. Уже проведена оценка гостиницы и отдельных ее частей, вопрос обсуждался в правлении, выяснили цены на аренду в Вильнюсе. Осталась последняя стадия, правление попросило высказаться фракции. Я надеюсь, они сделают это в течение недели", – сказал Delfi вице-спикер Юргис Разма.

"Осмелюсь заявить, что почти все оппозиционные фракции против, а правящие - за отказ от гостиницы. (…) Ждали и нового канцлера, поскольку это важное решение. Если оно будет принято то тогда, когда появится постоянный канцлер. Надеюсь, до лета будет принято это решение", – сказал Разма, заметив, что отказаться от гостиницы можно до 1 января 2022 года.

По его словам, фракциям представили несколько вариантов компенсации расходов на жилье. "Есть меньшая сумма с вариантом доплаты из денег на канцрасходы, есть вариант с большей суммой. Посмотрим, что скажут фракции. Хотелось бы, чтобы сумма позволила хотя бы минимальное жилье оплатить, и чтобы обществу эта сумма не казалась большой", – сказал Разма.

Деньги от продажи гостиницы он предлагает передать канцелярии на приведение в порядок территории рядом с парламентом. Сам Разма - за отказ от гостиницы.

Другой заместитель спикера Юлюс Сабатаускас скорее не одобряет отказ от гостиницы.

"Говорят, что мы получим выгоду, продав гостиницу. Якобы 20 лет сможем на эти деньги оплачивать жилье депутатам. Аргумент против: деньги пойдут в госбюджет. Каждый год парламенту выделяют финансирование. Нет гарантии, что эти деньги получим", – сказал он.

Депутат напомнил о росте цен на жилье в Вильнюсе.

"Пузырь раздувается, неизвестно, когда он лопнет. Цены огромные. Сейчас каждый раз считают на ремонт какие-то деньги, но на эту сумму ремонты не делают. Раньше считали, что содержание одной квартиры обходится в 73 евро, а сейчас подсчеты взяты с потолка. Я думаю, компенсации будут стоить больше, чем содержание гостиницы", – заметил Сабатаускас.

Из представленной парламентской канцелярией информации видно, kadчто в среднем за последние 5 лет (2016– 2020 гг.) содержание гостиницы обходилось в 281 000 евро в год.

Seimo kanceliarijos informacija © Asmeninio albumo nuotr.

"С учетом расходов на содержание и ремонт гостиницы на ближайшие 5 лет, в среднем расходы составили бы около 575 000 евро в год", – сказано в документе. Если брать более длительный период - 2016–2025 гг. - то расходы составили бы около 428 000 евро в год. В документе представлена и информация о ценах на аренду жилья в столице.

Seimo kanceliarijos informacija © Asmeninio albumo nuotr.

По оценке канцелярии, компенсацию арендной платы надо связывать со средней зарплатой, рост которой компенсирует рост арендной платы. По последним данным, средняя зарплата на "бумаге" в 4 квартале 2020 г. была 1512,30 евро. С учетом того, что в среднем в жилье нуждаются около 60 депутатов, то компенсация потребовала бы следующих расходов:

Seimo kanceliarijos informacija © Asmeninio albumo nuotr.

"Эти деньги выплачивались бы вместе с деньгами на канцрасходы. Депутат смог бы самостоятельно решать, какое жилье ему выбрать - квартиру, гостиницу и т.д.", – сказано в документе.