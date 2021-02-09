В числе необходимых условий - тестирование перед возвращением в школу, сокращение числа учеников в классах, маски, проветривание, быстрая изоляция лиц с симптомами, профилактическое тестирование, наблюдение, изоляция в течение 24 ч. после взятия мазка, краткосрочный 7-дневный карантин, отслеживание контактов.
В сообщении указано и время, когда можно начать контактное обучение. Подчеркивают, что пока об этом только говорят, а премьер-министр Ингрида Шимоните 8 февраля заявила, что к этому вопросу мы вернемся после зимних каникул - на последней неделе февраля.
Надеются, что можно будет вернуть учеников начальной школы в классы при уровне заболевания 150-200 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.
Учеников выпускных классов хотят вернуть в школы, когда количество новых случаев составит 100–150 на 100 000 жителей за 14 дней. Остальные ученики смогут вернуться при показателе 25-100 случаев.
При сценарии А все ученики смогут вернуться в школы.
5 шагов
Первый шаг - справиться с очагами инфекции в детских садах.
Второй – "пилотные" школы: возвращение детей в школу при обеспечении эпидемиологического контроля.
Третий – возвращение остальных учеников начальной школы и выпускных классов при соблюдении эпидемиологического контроля. Наблюдение, систематизация данных.
Четвертый – возвращение учеников других классов.
Пятый – через больше чем 4 недели после возобновления контактного обучения, в зависимости от результатов наблюдения и положения в обществе, переход к наблюдению тестирования бессимптомных случаев.
Основные принципы
Что важно соблюдать:
1. Перед возобновлением контактного обучения – погасить существующие очаги в детских садах.
2. В школьные учреждения не должны находиться люди, которым назначена изоляция (с симптомами COVID–19, те, у кого COVID–19 больны домочадцы, кто недавно контактировал с больными COVID–19, приехали из заграницы меньше 7 дней назад).
3. Лица с симптомами в таком учреждении изолируются немедленно, не дожидаясь результатов тестирования.
4. Перед возвращением в школу, все дети и их родители должны сдать тест на коронавирус.
5. Обеспечить обучение в небольших группах: это гарантирует меньшую опасность вспышки, в результате заражения придется изолировать меньше людей.
6. Все, кто находится в школе, носят маски, помещения регулярно проветривают, обеспечивают гигиену рук, обеды в разное время.
7. Первые несколько недель после возвращения детей в школу проводят тестирование с целью выявления бессимптомных случаев: каждые 7 дней коллективный PGR-тест (для членов семьи) или 2 раза в неделю тест на антигены.
8. Результаты тестирования сообщают человеку, ответственному за контроль в конкретном учебном заведении.
9. Изоляция больных не больше чем через 24 ч. после взятия мазка.
10. Спустя 3–4 недели после оценки эпидемиологического положения и результатов профилактического тестирования, решают вопрос дальнейшего отслеживания бессимптомных случаев. Переход к выборочному тестированию.
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