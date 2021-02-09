В числе необходимых условий - тестирование перед возвращением в школу, сокращение числа учеников в классах, маски, проветривание, быстрая изоляция лиц с симптомами, профилактическое тестирование, наблюдение, изоляция в течение 24 ч. после взятия мазка, краткосрочный 7-дневный карантин, отслеживание контактов.

В сообщении указано и время, когда можно начать контактное обучение. Подчеркивают, что пока об этом только говорят, а премьер-министр Ингрида Шимоните 8 февраля заявила, что к этому вопросу мы вернемся после зимних каникул - на последней неделе февраля.

Надеются, что можно будет вернуть учеников начальной школы в классы при уровне заболевания 150-200 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.

Учеников выпускных классов хотят вернуть в школы, когда количество новых случаев составит 100–150 на 100 000 жителей за 14 дней. Остальные ученики смогут вернуться при показателе 25-100 случаев.

При сценарии А все ученики смогут вернуться в школы.

5 шагов

Первый шаг - справиться с очагами инфекции в детских садах.

Второй – "пилотные" школы: возвращение детей в школу при обеспечении эпидемиологического контроля.

Третий – возвращение остальных учеников начальной школы и выпускных классов при соблюдении эпидемиологического контроля. Наблюдение, систематизация данных.

Четвертый – возвращение учеников других классов.

Пятый – через больше чем 4 недели после возобновления контактного обучения, в зависимости от результатов наблюдения и положения в обществе, переход к наблюдению тестирования бессимптомных случаев.

Основные принципы

Что важно соблюдать:

1. Перед возобновлением контактного обучения – погасить существующие очаги в детских садах.

2. В школьные учреждения не должны находиться люди, которым назначена изоляция (с симптомами COVID–19, те, у кого COVID–19 больны домочадцы, кто недавно контактировал с больными COVID–19, приехали из заграницы меньше 7 дней назад).

3. Лица с симптомами в таком учреждении изолируются немедленно, не дожидаясь результатов тестирования.

4. Перед возвращением в школу, все дети и их родители должны сдать тест на коронавирус.

5. Обеспечить обучение в небольших группах: это гарантирует меньшую опасность вспышки, в результате заражения придется изолировать меньше людей.

6. Все, кто находится в школе, носят маски, помещения регулярно проветривают, обеспечивают гигиену рук, обеды в разное время.

7. Первые несколько недель после возвращения детей в школу проводят тестирование с целью выявления бессимптомных случаев: каждые 7 дней коллективный PGR-тест (для членов семьи) или 2 раза в неделю тест на антигены.

8. Результаты тестирования сообщают человеку, ответственному за контроль в конкретном учебном заведении.

9. Изоляция больных не больше чем через 24 ч. после взятия мазка.

10. Спустя 3–4 недели после оценки эпидемиологического положения и результатов профилактического тестирования, решают вопрос дальнейшего отслеживания бессимптомных случаев. Переход к выборочному тестированию.