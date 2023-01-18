В Литве рекорд всех времен: такого роста числа жителей раньше не было

Больше всего рост числа жителей в 2022 г. обусловлен миграцией, которая с лихвой компенсировала естественное сокращение числа жителей - в Литву приехали 72 400 человек, а число жителей сократилось на 18 400.

Больше всего приехало военных беженцев из Украины, однако третий год подряд фиксируется и положительный баланс миграции граждан Литвы (+1700).

"Быстрее всего из-за иммиграции выросло число жителей в Паланге, Клайпеде, Вильнюсе и Шяуляе. Это показывает, что иммигранты выбирают в основном крупные и/или экономически активные города, в которых больше возможностей найти работу или начать свой бизнес. Интересно и то, что в 2022 г. во всех муниципалитетах Литвы был положительный баланс миграции, значит, иммиграция может стать орудием для оживления экономики в регионах", – порадовался Маурицас.

Экономист заметил: "Рекордная иммиграция - большие возможности для Литвы в деле ускорения экономического роста и снижения давления на пенсионную систему и систему здравоохранения (большая часть иммигрантов - люди 25–40 лет). У Литвы также есть уникальная возможность интеграции части иммигрантов из Украины и Беларуси (особенно детей и подростков, которые составляют около трети иммигрантов) в свое общество. Это серьезный вызов для Литвы, ведь из страны, из которой эмигрируют, она в течение нескольких лет стала страной, в которую приезжают иммигранты (баланс международной миграции в Литве положительный с 2019 года)".

Напомним, что 16 января Государственное агентство данных объявило, что по данным на 1 января 2023 года, в Литве было 2,860 млн. постоянных жителей – на 54 000 больше, чем год назад.

В прошлом году в Литву приехали 95 400 человек – на 50 500, или в 2,1 раза больше, чем в 2021 г. Число иммигрантов на 1000 жителей увеличилось с 16 (в 2021 г.) до 33,7 (2022 г.). Больше всего – 62 000 – жителей (65% всех иммигрантов) приехали в Литву из Украины, 9900 (10,4%) – из Беларуси, 5800 (6,1%) – из Великобритании, 3200 (3,3%) – из России.

В Литву вернулись 14 400 (15% всех эмигрантов) граждан Литвы, это на 9300 (39,2%) меньше, чем в 2021 г. Больше всего их приехало из Великобритании (5700, или 39,6%), Норвегии (1500, или 10,4%) и Германии (1400, или 9,7%). Количество вернувшихся из Великобритании в 2,1 раза меньше, чем в 2021 г., из Норвегии и Германии вернулось в 1,4 раза меньше литовцев.

В 2022 г. из Литвы уехали 23 000 постоянных жителей, это на 2200 (8,7%) меньше, чем в 2021 г. Число эмигрантов на 1000 жителей сократилось с 9 (2021 г.) до 8,1 (2022 г.).

В прошлом году больше всего мигрантов уехали в Украину (4700, или 20,4%), в Великобританию (2800, или 12,2%), в Беларусь (2700, или 11,7%). Количество эмигрантов в Великобританию, по сравнению с 2021 г., снизилось до 3200 (2,1 раз), в Германию – 800 (33,3%), Норвегию – 600 (23,5%).

Из-за большого числа военных беженцев из Украины в 2022 г. нетто международной миграции (разница между числом иммигрантов и эмигрантов) составила 72 400 (в Литву приехали 95 400, уехали – 23 000 человек).

В 2022 г. в Литву вернулось на 1700 граждан Литвы больше, чем уехали из нее в 2021 г. – на 4900).

В прошлом году приехало на 70 700 больше иностранцев, чем уехало (в 2021 г. – 14 800).

В Эстонии, по предварительным данным, с 1 января 2022 г. по 1 января 2023 г. число жителей выросло на 2%. Причина роста числа жителей - приезд большого количества военных беженцев из Украины, сообщает портал ERR.