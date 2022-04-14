О таких изменениях, которые были бы удобны для жителей, в Европе говорят уже 10 лет. Прогрессивные страны Европы – Финляндия, Великобритания, Словения уже несколько десятилетий радуются успеху системы.

После того как проведут реформу, планируется в каждом муниципалитете учредить центр здравоохранения, который будет структурной единицей или как целостность всех учреждений. В нем будет работать укомплектованная команда семейного врача, интегрированная с вторичной амбулаторной помощью, дневным стационаром, первичной реабилитацией, появятся медсестры-диабетологи. В таких центрах будет гарантирован долгосрочный присмотр, при использовании современных методов оказания помощи: "зеленый коридор", принцип "одного окна".

Изменится работа команды семейного врача – семейные врачи, терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, хирурги будут работать в таких центрах как специалисты, чтобы реализовать свои возможности смогут переквалифицироваться в семейных врачей. А настоящая команда семейного врача – медсестры, акушеры, кинезитерапевты, помощники медсестер, социальные работники, секретари, регистраторы и т.д. – будут работать с семейным врачом и возьмут на себя часть его функций, чтобы сам врач больше внимания мог уделять клинической деятельности.

Больше внимания будут уделять здоровью детей: поощрять здоровый образ жизни, будут проводить курсы для всей семьи, упростят порядок визита к специалистам.

Также укрепят профессию семейного врача – дольше будет длиться резидентура (4 года), создадут мотивацию для работы в регионах. Особое внимание будут уделять обеспечению регионов врачами.