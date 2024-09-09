В Литве раздадут брошюры "В случае кризиса или войны: что делать?"

„Цель состоит в том, чтобы каждая семья имела на столе это издание. Это нужно для того, чтобы была основа, как начать планировать безопасность своих близких на случай возможных сценариев“, - сказал Л. Кащюнас, представляя издание на пресс-конференции в понедельник.
„Издание не расскажет вам от А до Я, что нужно сделать. Такого быть не может, потому что могут быть разные сценарии. (...) Однако это прекрасная возможность начать создавать план безопасности для своей семьи“, - подчеркнул министр.
По словам директора Департамента мобилизации и гражданского сопротивления Виргиниюса Вилкялиса, издание содержит как контактную информацию, так и практические советы о том, как подготовиться к кризисным ситуациям и как вести себя в случае их возникновения, опыт неправительственной организации Blue/Yellow и украинцев, и другие полезные материалы.
По словам участвовавшей в мероприятии заместителя министра обороны Камиле Гогелене, на печать издания выделено более 140 тыс. евро, а на распространение министерство выделило около 40 тыс. евро.
„Все домохозяйства найдут эту публикацию в своих почтовых ящиках. 900 тыс. уже подготовленных изданий должны быть распространены в сентябре и октябре, а остальные – в начале следующего года“, - сказала К. Гогелене.
Жители Вильнюса получат расширенную версию издания
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил, что жители столицы получат расширенную на четыре страницы версию издания „В случае кризиса или войны: что делать?“.
„Зная, что Вильнюс может стать главной целью, необходимо максимально сосредоточить внимание на обороне столицы. (...) Информация относительно специфики Вильнюса будет эксклюзивной – что делать в случае ядерной опасности, ядерного загрязнения, где находятся все наши убежища, по каким коротким телефонам обращаться“, - сказал В. Бенкунскас на пресс-конференции.
„Издание жителям Вильнюса будет доставлено еще в этом году. (...) Мы не хотим пугать или утверждать, что опасность реальна, но каждое домохозяйство должно иметь издание, при необходимости открыть его и найти всю необходимую информацию“, - подчеркнул мэр, отметив, что это также является частью представленного в июле плана оборонной политики столицы.
На сайте Министерства обороны можно найти электронные версии обоих изданий – как основного, так и предназначенного для жителей Вильнюса.