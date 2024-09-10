В Литве растет заболеваемость коклюшем

НЦОЗ напоминает, что среди взрослых только беременные женщины могут быть вакцинированы коклюшным компонентом за государственный счет. Для остальных взрослых прививки от коклюша являются платными.

„Коклюш, как и другие инфекции, передается воздушно-капельным путем, поэтому мы считаем, что в холодное время года будут фиксироваться более высокие показатели заболеваемости. Ситуация отслеживается и контролируется“, - прокомментировала советник Отдела управления инфекционными заболеваниями НЦОЗ Грета Гаргасене.

Хотя, по данным НЦОЗ, ситуация находится под контролем, нельзя исключать, что количество случаев коклюша в холодный период года может увеличиться.

„Из них детей в возрасте 0-17 лет – 325. Детей от 0 до 3 лет – 72“, - говорится в письменном комментарии НЦОЗ, переданном Elta.

В конце августа НЦОЗ сообщил, что в Литве активно растет заболеваемость коклюшем. Однако представитель центра указала, что рост заболеваемости коклюшем не является чем-то необычным. По данным многолетних наблюдений, заболеваемость коклюшем увеличивается каждые несколько лет, но самой большой проблемой остается снижение объемов вакцинации.

Центр напоминает, что согласно календарю профилактических прививок детей Литовской Республики против коклюша прививают 2, 4, 6-месячных младенцев, а ревакцинацию проходят дети в возрасте 1,5 года, 6-7 лет и 15-16 лет.