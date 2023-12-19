В Литве растет заболеваемость гриппом, за прошлую неделю госпитализированы 26 человек

На прошлой неделе (11-17 декабря) в Литве общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 составил 1 771,9 случая на 100 тыс. жителей, год назад он был выше – 1 843,8 случая на 100 тыс. жителей.

На прошлой неделе самый низкий уровень заболеваемости был в Утенском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде.

30 муниципалитетов достигли эпидемического уровня заболеваемости

По данным НЦОЗ, 30 муниципалитетов достигли эпидемического уровня заболеваемости, то есть превысили порог в 1500 случаев на 100 тыс. жителей.

В этом сезоне простудных заболеваний ни один муниципалитет не объявил эпидемию.

Самый высокий уровень заболеваемости на прошлой неделе зарегистрирован в Вильнюсе и Вильнюсском районе, а также в Шяуляе.

На прошлой неделе в трех учебных заведениях Вильнюсского уезда объявили режим ограничения распространения инфекций сроком на 5-7 дней.

Из-за гриппа госпитализированы 26 человек