В Литве растет заболеваемость гриппом, коронавирусом и ОРВИ

На прошлой неделе (1-7 января) в Литве общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 составил 1 063,1 случая на 100 тыс. жителей.

На прошлой неделе самый низкий уровень заболеваемости был зарегистрирован в Алитусском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде. По данным НЦОЗ, эпидемический уровень заболеваемости не достигнут ни в одном муниципалитете.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 49 человек, в том числе 23 ребенка (в возрасте 0-17 лет), 14 взрослых (16-64 года) и 12 человек старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии лечились 4 человека, один из которых ребенок.

За этот сезон зафиксирован второй случай смерти от гриппа. Человек принадлежал к группе лиц старше 90 лет, не был привит от сезонного гриппа и имел другие хронические заболевания.