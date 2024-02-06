В Литве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

На прошлой неделе (29 января – 4 февраля) общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Литве составил 1 609,5 случая на 100 тыс. жителей.

На прошлой неделе самый высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован в Мариямпольском, Ретавском и Висагинском самоуправлениях. По данным НЦОЗ, эпидемический уровень заболеваемости достигнут в 34 муниципалитетах. На сегодняшний день ни один муниципалитет не объявил об эпидемии.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 129 человек, в том числе 84 ребенка (в возрасте 0-17 лет), 6 взрослых (18-64 года) и 39 человек старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии лечились 4 человека, двое из которых – дети.