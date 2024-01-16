В Литве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

 
самый высокий уровень заболеваемости - в Вильнюсском округе
ELTA
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ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на 8-14 января, уровень заболеваемости гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и болезнью COVID-19 в Литве вырос до отметки 1200,9 случаев на 100 тыс. жителей. Также увеличилось количество людей, страдающих гриппом и острыми респираторными инфекциями, а количество больных COVID-19 – сократилось.

Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Тельшяйском округе, самый высокий – в Вильнюсском округе.

Эпидемический порог заболеваемости достигнут в Висагинском и Вильнюсском городских муниципалитетах.

На сегодняшний день ни один муниципалитет не объявил об эпидемии.

В Литве из-за гриппа госпитализировано 67 человек: 37 детей (0-17 лет), 5 человек в возрасте 18-64 лет и 25 человек старше 65 лет.

В отделениях интенсивной терапии находились 7 человек, в том числе 1 ребенок. На прошлой неделе в больницы были госпитализированы 49 человек.

На прошлой неделе зарегистрировано два летальных исхода от гриппа (в Вильнюсском округе) –скончались два человека в возрасте 70-79 лет и 80-89 лет. Оба страдали хроническими заболеваниями, один был привит от сезонного гриппа, другой не был привит.

Всего в этом сезоне гриппа зарегистрировано 4 случая смерти от данной болезни.

Специалисты НЦОЗ напоминают, что защититься от гриппа и COVID-19 можно, сделав прививку за один визит к врачу.

По данным на 15 января 2024 г. от сезонного гриппа привились 214 265 человек.

С 5 октября вакциной от COVID-19 привито 52 665 человек.

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