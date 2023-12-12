В Литве растет уровень заболеваемости ОРВИ, самый высокий - в Вильнюсском районе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщает, что за последнюю неделю в Литве продолжала увеличиваться заболеваемость гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и COVID-19.

По данным НЦОЗ, общая заболеваемость 4-10 декабря составила 1 720,5 случая на 100 тыс жителей.

Неделей ранее (27 ноября – 3 декабря) – 1 603,0 случая на 100 тыс жителей, сообщается в пресс-релизе.

Самые высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе фиксировались в Вильнюсском уезде, самые низкие – в Утенском уезде.

В 26 самоуправлениях Литвы достигнут эпидемиологический уровень заболеваемости – превышен рубеж в 1 500 случаев на 100 тыс жителей.

По данным НЦОЗ на прошлой неделе из-за гриппа были госпитализированы 27 человек, из которых 14 – это дети, 1 – принадлежащий к возрастной группе 18-64 лет и 12 человек старше 65 лет. В отделениях интенсивной терапии лечится 1 человек.

Специалисты НЦОЗ напоминают, что самой эффективной защитой от гриппа и COVID-19 являются прививки.

Рекомендуется сделать прививку от этих заболеваний за одно посещение.

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