В Литве растет уровень заболеваемости коронавирусом

Литву, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, по этому показателю опережает только Кипр.

Показатель заболеваемости в Литве за 14 дней составляет 599,52 случаев на 100 000 жителей (неделю назад 576,4). По этому показателю за неделю Литва поднялась с 5 места на 2.

Показатель смертности также немного увеличился - с 66,57 случаев на миллион до 67,28. По этому показателю Литва на 8 месте, неделю назад была на 13-м.

В Латвии уровень заболеваемости и смертности также вырос - заболеваемости до 453,27 (на прошлой неделе был 441,17), смертности – 57,66 (был 47,7). Латвия по заболеваемости с 8 места поднялась на 6, а по смертности опустилась на 11 (была на 14).

Лучше обстоят дела в Эстонии. По заболеваемости она занимает 9-е место (373,14), по смертности – 13 (45,9).

В Польше положение еще лучше. По заболеваемости она на 20 месте (показатель - 191,68), но по смертности 4 (показатель 121,11).

Самый большой показатель заболеваемости третью неделю держится на Кипре (797,63). Неделю назад он был 1145,38 случаев на 100 000 жителей.

По смертности в Европе лидирует Венгрия - 193,66 случая на 1 млн. жителей.

Меньше всего больных сейчас в Исландии - 24,72 на 100 000 жителей. В течение некоторого времени смертей о вируса там нет.