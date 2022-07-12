В Литве растет не только количество больных, но и процент положительных результатов

27 марта процент положительных результатов составлял 40,1%. Максимальный показатель был достигнут 21 февраля - 50,5%. Это был самый высокий процент с марта 2020 года.
Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией за 14 дней на 100 000 человек также растет, сейчас он 210, максимум был достигнут 9 февраля 2022 года и составил 6131,9 случай.
Хуже всего дела обстоят в Паланге, где на 100 000 жителей за 14 дней зафиксировано 517,4 случаев.
Далее идет Друскининкай - 426 случаев за 14 дней на 100 000 жителей.
Похожая ситуация и в Вильнюсе - 392 случая.
По последним данным, в больницах находятся 105 больных COVID–19, 8 из них – в реанимации.
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