aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 984 новых случая заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек вырос и составил 210 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 40,7%. В последний раз такое количество положительных результатов фиксировалось в марте этого года.
В Литве растет не только количество больных, но и процент положительных результатов
© DELFI / Karolina Pansevič

27 марта процент положительных результатов составлял 40,1%. Максимальный показатель был достигнут 21 февраля - 50,5%. Это был самый высокий процент с марта 2020 года.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией за 14 дней на 100 000 человек также растет, сейчас он 210, максимум был достигнут 9 февраля 2022 года и составил 6131,9 случай.

Статьи по теме:
Коронавирус в Литве: 984 новых случая и одна смерть
ЕС рекомендует вторую бустерную дозу вакцины против Covid-19 тем, кто старше 60 лет

Хуже всего дела обстоят в Паланге, где на 100 000 жителей за 14 дней зафиксировано 517,4 случаев.

Далее идет Друскининкай - 426 случаев за 14 дней на 100 000 жителей.

Похожая ситуация и в Вильнюсе - 392 случая.

По последним данным, в больницах находятся 105 больных COVID–19, 8 из них – в реанимации.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает ухудшаться

Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает...

Коронавирус в Литве: 43 новых случая и ни одной смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 43 новых случая...

По мере роста числа заражений предлагают начать соблюдать ограничения самостоятельно: ношение масок точно не усугубит ситуацию

Приближается новая волна COVID-19. Причина тому — два новых...

Профессор предупреждает о росте заболеваемости: есть данные, что повторное заражение - еще более тяжелое

С распространением новых вариантов коронавируса в...

TOP новостей

В Литве упрощаются продажи рецептурных препаратов, появляются удаленные аптеки

В Литве рецептурные препараты и компенсируемые...

Осужденный за шпионаж Палецкис по интернету учредил ассоциацию: ее члены сообщают о планах ехать в Москву

Альгирдас Палецкис находится в Каунасском СИЗО. Он был...

В Литве растет не только количество больных, но и процент положительных результатов

За минувшие сутки в Литве было выявлено 984 новых случая...

Премьер Литвы: наша помощь Украине будет продолжаться до победы этой страны

Помощь Литвы Украине будет продолжаться до тех пор,...

Жительница Каунаса возмущена: на курорте вечером не работают аптеки

"Хорошо, когда все хорошо", – это выражение подходит для...