В Литве растет количество случаев заражения COVID-19, гриппом и ОРВИ

По данным НЦОЗ, общая заболеваемость составила 1 082,2 случая на 100 тыс. жителей. Неделей ранее – 988,5 случая на 100 тыс. жителей, сообщается в пресс-релизе.

Самые высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе фиксировались в Вильнюсском районе, самые низкие – в Алитусском.

Сравнивая показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 за прошлую неделю с предыдущей неделей, фиксируется, что количество заболеваний как гриппом, так и ОРВИ и COVID-19 – повысилось.

По данным НЦОЗ на прошлой неделе из-за гриппа были госпитализированы 4 человека, из которых 3 – дети, 1 – принадлежащий к возрастной группе 65 лет и старше, он лечится в отделении интенсивной терапии.