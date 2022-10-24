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В Литве постоянно растет количество квалифицированных работников из третьих стран, указала представитель Департамента миграции.
В Литве растет количество квалифицированных работников из третьих стран
© DELFI / Domantas Pipas

"С января по сентябрь наблюдается рост числа тех иностранцев, которые приезжают в качестве квалифицированных работников и получают вид на жительство", – указала специалист ДМ Люция Войшнис.

По ее словам, до октября вид на жительство выдали 3500 квалифицированным работникам.

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