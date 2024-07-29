2024.07.29 09:43

В Литве растет число заражений коронавирусом – за неделю выявляют около 350 новых случаев

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В последние недели в Литве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. За неделю выявляют около 350 случаев этого заболевания. Однако советник Отдела управления инфекционными заболеваниями Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Грета Гаргасене отмечает, что заболеваемость пока невысокая.

„За 29-ю неделю года зарегистрировано почти 350 случаев. Это всего около 3 проц. всех зарегистрированных инфекций дыхательных путей, поэтому 3 проц. – это немного. Но официальная статистика не отражает реального количества заболевших, поскольку даже люди с легкими или умеренными симптомами не всегда обращаются к семейному врачу“, - рассказала радио LRT Г. Гаргасене.

Хотя число случаев заболевания коронавирусом в настоящее время невелико и ситуация аналогична другим европейским странам, пик инфекции ожидается в холодное время года. Поэтому представитель НЦОЗ подчеркивает, что для защиты от этой инфекции все еще можно получить бесплатную вакцину.

Вакцинация также возможна и настоятельно рекомендуется лицам, входящим в группу риска, то есть лицам старше 65 лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, независимо от возраста, работникам учреждений здравоохранения, беременным женщинам и лицам, проживающим в учреждениях социальной опеки и ухода. Но рекомендуется вакцинировать все население, всех лиц“, - сказала она, добавив, что вакцинацию рекомендуется проводить вместе с вакциной от сезонного гриппа.

Сообщается, что обновленная вакцина осенью должна поступить в медицинские учреждения страны.

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