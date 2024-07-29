В Литве растет число заражений коронавирусом – за неделю выявляют около 350 новых случаев

„За 29-ю неделю года зарегистрировано почти 350 случаев. Это всего около 3 проц. всех зарегистрированных инфекций дыхательных путей, поэтому 3 проц. – это немного. Но официальная статистика не отражает реального количества заболевших, поскольку даже люди с легкими или умеренными симптомами не всегда обращаются к семейному врачу“, - рассказала радио LRT Г. Гаргасене.

Хотя число случаев заболевания коронавирусом в настоящее время невелико и ситуация аналогична другим европейским странам, пик инфекции ожидается в холодное время года. Поэтому представитель НЦОЗ подчеркивает, что для защиты от этой инфекции все еще можно получить бесплатную вакцину.