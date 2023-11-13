В Литве растет число случаев заболевания чесоткой

По данным НЦОЗ, в 2022 году было зарегистрировано 575 случаев чесотки, тогда как в январе-октябре этого года — 591. Наибольшее число случаев заболевания регистрируется в осенние и зимние месяцы. Чаще всего заболеванию подвержены дети и люди, находящиеся в тесном контакте с больным в коллективе (детский сад, школа, дом престарелых).
Чесотка вызывается мелкими чесоточными клещами. Заболевание характеризуется сильным зудом кожи, чаще в вечернее или ночное время. Клещи могут распространяться по всему телу, но обычно поражают кисти рук, запястья, локти, грудь, подмышки, талию и паховую область.
Чесоточные клещи передаются от человека к человеку при тесном контакте или при совместном использовании постельного белья, одежды и других предметов личной гигиены. Больной заразен с момента заражения и до окончания лечения.
"Первые признаки заражения отмечаются через 4-6 недель после контакта с больным чесоткой. Однако, в случае повторного инфицирования, первые признаки могут появиться гораздо раньше, уже через 1-7 дней после заражения", - поясняют специалисты по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Как предотвратить распространение чесотки
Первое, что должен сделать человек, заразившийся чесоткой, — немедленно обратиться в медицинское учреждение, где врач назначит соответствующее лечение. Кроме того, все члены семьи и другие лица, у которых был непосредственный контакт с кожей больного, должны быть осмотрены врачом и, при необходимости, пройти курс лечения.
"Очень важно соблюдать правила гигиены: принимать душ, использовать только персональные предметы личной гигиены, регулярно стирать нательное и постельное белье. Постельное белье и одежду, которые использовались в течение четырех дней до лечения, рекомендуется стирать в горячей воде (не менее 60℃) с добавлением моющего средства.
Одежду, не подлежащую стирке, следует поместить в полиэтиленовые пакеты и хранить в течение одной недели (желательно в холоде). Мягкую мебель пропылесосить, игрушки вымыть в горячей воде с мылом. В комнате пациента ежедневно делать влажную уборку", - информирует Национальный центр общественного здравоохранения.