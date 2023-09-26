В Литве растет число работающих пенсионеров: важно не перешагнуть черту

"Большое число работающих пенсионеров поставит под угрозу финансовую стабильность "Содры". Но пока мы можем спать спокойно и не обращать на это внимания: хочешь – сиди на пенсии, хочешь – еще работай", – продолжил Барткус.

"Если у нас мало молодой рабочей силы, – то будет мало налогоплательщиков. Да, (работающие пенсионеры) будут платить налоги, но им надо также платить пенсии", – сказал экономист.

Барткус заметил, что высокий процент работающих пенсионеров означает, что будет мало работающей молодежи, соответственно, "содра" накопит меньший резерв.

"Если их будет много, придется повышать пенсионный возраст, и не платить им пенсию, пока они работают", – сказал эксперт.

По его словам, небольшое число работающих пенсионеров еще не представляет угрозы для системы социального страхования.

"Когда таких пенсионеров у нас будет не 5%, а 10% и больше, это станет сигналом к повышению пенсионного возраста", – сказал Delfi доцент Вильнюсского университета, экономист Альгирдас Барткус.

Пока работающие пенсионеры составляют небольшую часть рабочей силы в стране – всего несколько процентов.

Президент Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене не считает, что есть риски и надо повышать пенсионный возраст.

"Поскольку пенсионер платит налоги, увеличивается его стаж, растет число баллов, его пенсия регулярно пересматривается, пересчитывается. Это на пользу пенсионеру", – заметил он.

Экономист сказал, что нынешняя ситуация благоприятна и для работодателей и для самих работающих пенсионеров.

"Если та или иная компания или организация отпустит на пенсию того или иного работника, то может быть так, что не найдет на рынке замену с необходимыми навыками, это проблема. Часто это связано со сферой образования, со специфическими навыками, которые приобретаются со временем", – сказал Барткус.

По его словам, такое явление как работающий пенсионер отчасти обусловлено тем, что в некоторых сферах не хватает работников.

"Поэтому их и держат, поскольку заменить сложно. Очень сложно сразу получить определенные навыки или вообще их приобрести – а у них эти навыки есть", – сказал собеседник.

Еще один важный момент - квалификация работающих пенсионеров: это могут быть опытные и квалифицированные специалисты.

"Этот возраст уже хотели поднимать не раз, политики это предлагали, но, скорее всего, это не связано с тем, кто работает, а кто нет. Есть те, кто работает на пенсии, их немного, это может быть связано с несколькими причинами", – считает Ругинене.

По ее словам, одна из причин – хорошее здоровье.

"Если люди работали на такой работе, которая помогала им беречь здоровье, то они могут продолжать свою карьеру и на пенсии, но те, кто зарабатывал меньше, работал на тяжелой работе, возможно, неквалифицированной. Этим людям, мы видим по опросам, и в 45 лет сложно оставаться на рынке труда, поскольку здоровье не позволяет", – заметила Ругинене.

Она выступает за право человека свободно решать, работать или нет на пенсии.

Сейчас же, по ее мнению, основная причина, по которой люди продолжают работать на пенсии - риск нищеты.

"Лишь небольшая часть пенсионеров может выбирать, хотят они или нет работать на пенсии. Большая часть, если им здоровье позволяет, работает из-за нищеты", – сказала Ругинене.