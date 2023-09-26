В Литве растет число работающих пенсионеров: важно не перешагнуть черту

Пока работающие пенсионеры составляют небольшую часть рабочей силы в стране – всего несколько процентов.
"Когда таких пенсионеров у нас будет не 5%, а 10% и больше, это станет сигналом к повышению пенсионного возраста", – сказал Delfi доцент Вильнюсского университета, экономист Альгирдас Барткус.
По его словам, небольшое число работающих пенсионеров еще не представляет угрозы для системы социального страхования.
"Если их будет много, придется повышать пенсионный возраст, и не платить им пенсию, пока они работают", – сказал эксперт.
Барткус заметил, что высокий процент работающих пенсионеров означает, что будет мало работающей молодежи, соответственно, "содра" накопит меньший резерв.
"Если у нас мало молодой рабочей силы, – то будет мало налогоплательщиков. Да, (работающие пенсионеры) будут платить налоги, но им надо также платить пенсии", – сказал экономист.
"Большое число работающих пенсионеров поставит под угрозу финансовую стабильность "Содры". Но пока мы можем спать спокойно и не обращать на это внимания: хочешь – сиди на пенсии, хочешь – еще работай", – продолжил Барткус.
Еще один важный момент - квалификация работающих пенсионеров: это могут быть опытные и квалифицированные специалисты.
"Поэтому их и держат, поскольку заменить сложно. Очень сложно сразу получить определенные навыки или вообще их приобрести – а у них эти навыки есть", – сказал собеседник.
По его словам, такое явление как работающий пенсионер отчасти обусловлено тем, что в некоторых сферах не хватает работников.
"Если та или иная компания или организация отпустит на пенсию того или иного работника, то может быть так, что не найдет на рынке замену с необходимыми навыками, это проблема. Часто это связано со сферой образования, со специфическими навыками, которые приобретаются со временем", – сказал Барткус.
Экономист сказал, что нынешняя ситуация благоприятна и для работодателей и для самих работающих пенсионеров.
"Поскольку пенсионер платит налоги, увеличивается его стаж, растет число баллов, его пенсия регулярно пересматривается, пересчитывается. Это на пользу пенсионеру", – заметил он.
Президент Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене не считает, что есть риски и надо повышать пенсионный возраст.
"Этот возраст уже хотели поднимать не раз, политики это предлагали, но, скорее всего, это не связано с тем, кто работает, а кто нет. Есть те, кто работает на пенсии, их немного, это может быть связано с несколькими причинами", – считает Ругинене.
По ее словам, одна из причин – хорошее здоровье.
"Если люди работали на такой работе, которая помогала им беречь здоровье, то они могут продолжать свою карьеру и на пенсии, но те, кто зарабатывал меньше, работал на тяжелой работе, возможно, неквалифицированной. Этим людям, мы видим по опросам, и в 45 лет сложно оставаться на рынке труда, поскольку здоровье не позволяет", – заметила Ругинене.
Она выступает за право человека свободно решать, работать или нет на пенсии.
Сейчас же, по ее мнению, основная причина, по которой люди продолжают работать на пенсии - риск нищеты.
"Лишь небольшая часть пенсионеров может выбирать, хотят они или нет работать на пенсии. Большая часть, если им здоровье позволяет, работает из-за нищеты", – сказала Ругинене.
Президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас считает, что люди работают на пенсии не только из-за денег.
"Я знаком с опытом других стран, например, Голландия: там пенсионеры не работают, они заняты другой деятельностью и выполняют новые обязанности бесплатно. Я спрашивал, почему вы работаете бесплатно, обслуживаете туристов: а они - так мы социализируемся, мы получаем среднюю пенсию", – сказал Арлаускас.
Ученые ВУ недавно представили результаты исследования, которое показало, что в Литве растет число работающих пенсионеров.
Представитель "Содры" Малгожата Козич сказала Delfi, что сейчас работают 5% пенсионеров (почти 75 000).
По ее словам, неквалифицированным работникам на пенсии сложно найти работу. Среди работающих пенсионеров – 27% специалистов и 14% руководителей, неквалифицированные работники составляют 24% всех работающих пенсионеров.
Чем старше работники, тем больше в их числе квалифицированных специалистов. Например, в группе 72-летних их 75%.
Средняя пенсия работающих пенсионеров составляет 624 евро, а средняя пенсия с обязательным стажем в Литве составляет 574 евро.
С 2026 года в Литве сравняется пенсионный возраст для мужчин и для женщин - он составит 65 лет.