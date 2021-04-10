В Литве растет число новых случаев коронавируса в семьях и в детских садах

Эпидемиолог Дайва Размувене сказала, что в марте 34% (в январе 29%, в феврале - 31%) случаев заболевания зарегистрировано в семьях, на рабочих местах – 16% (в январе 15%, в феврале - 13,5%).

По словам специалиста, снижается число новых случаев в больницах и домах опеки (в январе было 5,5%, в марте - 0,1%). По ее словам, это результат вакцинации работников медсектора.

В поле зрения эпидемиологов оказались детские сады. В марте в детских садах заболели 1,5% (в январе 1,4%, в феврале - 0,7%) людей.

Больше трети случаев заражения выяснить не удалось (44%).

По словам Размувене, некоторые люди на самом деле не знают, где заразились (виной тому рост мобильности и распространение британского штамма), но есть и те, кто скрывает информацию.

Специалист сказала, что сейчас в стране зафиксировано 300 активных очагов, неделю назад их было 270.

"Рост связан с ослаблением условий карантина в некоторых секторах, которые раньше не могли работать", – сказала эпидемиолог.

По ее словам, больше всего случаев заражения было в дошкольных учреждениях.