Вся Литва попадет в "черную" зону COVID–19, когда показатель заболеваемости на 100 000 за 14 дней будет больше 500 случаев или доля положительных тестов будет выше 10%.

В черную зону входят:

Игналинский район - 375 случаев на 100 000 жителей и доля положительных тестов 10,9%.

Биржайски район – 408 и 10%.

Юрбаркский район - 433 и 14,3%.

Алитус - 575 и 7%.

Алитусский район - 298 и 10%.

Йонишксий район - 747 и 10,2%.

Акмянский район - 432 и 12,4%.

Тельшяйский район - 968 и 13,1%.

Ретавский район - 1421 и 18,6%.

Плунгеский район - 932 и 10,4%.

Скуодасский район - 658 и 9,1%.

Кретингский район - 614 и 7,4%.

Паланга - 804 и 9,6%.

Клайпеда - 927 и 8,9%.

Клайпедский район - 549 и 10,8%.

Шилутский район - 820 и 13,9%.

В Литве остались два "желтых" муниципалитета - Купишкский район (93 и 3,2%) и Расейнский район (92 и 2,1%).