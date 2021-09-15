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В Литве за минувшие сутки зафиксировали 1298 случаев коронавируса и 16 смертей. Показатель заболеваемости на 100 000 жителей за 14 дней составляет 415,6 случаев. Появились новые "черные" зоны (доля положительных тестов 5,9%). По данным Департамента статистики, в среду утром в Литве было 16 черных зон и только две желтые.
Rugsėjo 15 dienos sergamumo duomenys šalyje.
Rugsėjo 15 dienos sergamumo duomenys šalyje.
© Statistikos departamento nuotr.

Вся Литва попадет в "черную" зону COVID–19, когда показатель заболеваемости на 100 000 за 14 дней будет больше 500 случаев или доля положительных тестов будет выше 10%.

В черную зону входят:

Игналинский район - 375 случаев на 100 000 жителей и доля положительных тестов 10,9%.
Биржайски район – 408 и 10%.
Юрбаркский район - 433 и 14,3%.
Алитус - 575 и 7%.
Алитусский район - 298 и 10%.
Йонишксий район - 747 и 10,2%.
Акмянский район - 432 и 12,4%.
Тельшяйский район - 968 и 13,1%.
Ретавский район - 1421 и 18,6%.
Плунгеский район - 932 и 10,4%.
Скуодасский район - 658 и 9,1%.
Кретингский район - 614 и 7,4%.
Паланга - 804 и 9,6%.
Клайпеда - 927 и 8,9%.
Клайпедский район - 549 и 10,8%.
Шилутский район - 820 и 13,9%.

В Литве остались два "желтых" муниципалитета - Купишкский район (93 и 3,2%) и Расейнский район (92 и 2,1%).

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