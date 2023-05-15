В Литве растет число безработных, самое большое пособие составляет почти 1100 евро

Государственное агентство данных сообщает, что в первом квартале уровень безработицы ц Литве составил 7,7% и за квартал увеличился на 1,3%.

В первом квартале этого года в Литве было 116 400 безработных, из них в группе 15–24 лет – 15 100 человек.

За квартал число безработных выросло на 19 900 человек.

Долгосрочных безработных было 44 900 человек, или 38,6% от общего количества. Их число за квартал выросло на 8300 (за год - на 6400).

Служба занятости Литвы фиксирует рост числа увольняемых работников. В этом году до мая поступило 24 сообщения о групповых увольнениях (всего будут уволены 1090 человек).

Данные "Содры" указывают и на рост числа получателей пособия по безработице. В марте 2023 г. его получали 77 700 человек, а год назад – 66 300. NuС начала года число безработных выросло на 700.

Пособия по безработице получает больше женщин (41 300), чем мужчин (36 400).

Среднее пособие по безработице в марте составляло 487,7 евро. Самое маленькое – 195,47 евро – его получали 200 человек, 260-300 евро получали 4900 человек, а самое большое – 1020-1060 евро – получали 1700 человек. Во втором квартале 2023 г. (с апреля по июль) максимальное пособие по безработице выросло на 1098,32 евро.