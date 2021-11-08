Дождливым вечером волонтер гуманитарной помощи общалась с семьей из Ирака по телефону. В семье 4 детей, младшему нет и двух лет. Иракцы находились в лесу, рядом с литовской границей.

"Они были напуганы, сказали, что их вернут назад в Беларусь", – рассказала волонтер Угне Рашчуте.

Волонтеры дали семье знак при помощи прожектора, на место прибыли и пограничники. Вскоре вдали показалась группа людей, освещающая путь при помощи телефона.

Пограничники направились в сторону нелегалов. Выяснилось, что это та же семья, которая пытается попасть в Литву в третий раз. В первый раз они пытались попасть в Литву в четверг в Игналинском районе, их вернули в Беларусь.

В пятницу иракцев снова задержали рядом с границей и снова вернули в Беларусь.

В субботу после обеда они снова пришли в Литву. На этот раз семья оказалась в Вильнюсском районе.

"Получив нашу информацию, они нашли группу, вернее семью мигрантов, которую уже несколько дней как теннисный мячик выталкивают из одной страны в другую. У меня просьба к главе Службы по правам детей, поехать на границу, поговорить с детьми, чтобы понять реальную гуманитарную ситуацию", – сказал депутат Томас Томилинас, который в субботу приезжал на границу, но ему не позволили пообщаться с задержанными иракцами.

Пограничники доставили задержанных на Падваренскую заставу, оценили их состояние. Мигранты были здоровы. Мужчину, женщину и детей накормили, переодели в сухую одежду. Им дали согреться, выспаться. Утром их отвезли ближе к границе с Польшей, и снова отправили в Беларусь.

Delfi накануне сообщал, что ни журналистам, ни депутату Томилинасу пообщаться с задержанными не позволили.

"Часто в таких случаях люди, которые не знакомы с ситуацией, используют термин "вытолкнули". На самом деле, никакого физического насилия мы не применяем, силой никого не выталкивают. Эти люди являются нелегалами, их просто не впускают в Литву", – сказал LNK представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

Волонтеры говорят, что иракцы просили убежища в Литве. Они утверждают, что мигрантам не сообщают о том, как они могут легально подать прошение об убежище.

"Мы видим, что есть уязвимые группы, есть дети, значит, политика должна быть иной. Надо учитывать интересы уязвимых групп. Сейчас ситуация такая, что люди находятся на границе Беларуси с малолетними детьми. Мы считаем, что права уязвимых групп не соблюдают", – сказала LNK Рашчуте.

"Они приехали в Беларусь легально, у них были документы, визы, эти визы еще действуют. Они сами выбрали такой путь. А Литва приняла решение - не впускать", – заметил Мишутис.

По словам пограничников, наличие несовершеннолетних в группе мигрантов не означает, что такую группу должны впускать.

В результате таких действий создадут прецедент, и режим Александра Лукашенко начнет формировать группы мигрантов с детьми.

"Такие группы и сейчас уже формируют, им показывают, куда идти. В результате уже сейчас формируются такие группы. В таком случае вся политика непринятия потеряет свой смысл", – сказал Мишутис.

Мигранты могут просить убежище на КПП, но вместо этого они переходят границу в неположенных местах. Если мигранты окажутся на расстоянии больше 5 км от границы, их в Беларусь не возвращают, их задерживают.