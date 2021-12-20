В Литве расширился список востребованных профессий

Список востребованных профессий на 2022 год появился еще в октябре. В течение недели работодатели, ассоциации, профсоюзы и другие заинтересованные лица могли представить Службе занятости свои предложения. Поступило 32 предложения.

После изучения и оценки полученных предложений список востребованных профессий пополнился еще 41 позицией. Из 163 профессий 58 относятся к строительному сектору, 93 – промышленному, 4 – сектору услуг, 8 – сектору сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства.

В список вошли и такие специальности, как закройщик, контролер качества, водитель троллейбуса, машинист башенного крана и многие другие. Их в прошлом году в этом списке не было.

"Список на 2022 г. расширился с учетом того, что появилась возможность включать схожие специальности. (...) Кроме того, в этом году активно с предложениями выступили работодатели, в прошлом году они не предлагали пополнить список (...)", – сказала представитель Службы занятости Милда Янкаускене.

Ассоциация Литовской инженерной и технологической промышленности LINPRA указала, что из-за нехватки работников компании не могут расти и расширяться.

С предложениями выступила и Сельскохозяйственная палата - в этой сфере нужны сезонные работники в сфере огородничества и полевых работ, трактористы, работники животноводческих комплексов. Весь этот список был утвержден.

Профсоюзы Литвы в целом не одобряют такой список.

"В первую очередь потому, что сама идея этого списка выродилась, раньше, когда представляли списки, в них входили представители профессий, требующих высокой квалификации, которых Литва не могла подготовить, на это требовалось время. На какое-то время их можно было привозить, пока рынок не переориентируется. Однако сейчас в списке мы видим самые разные профессии, даже такие, представителей которых можно обучить за два часа или несколько дней. Это лишь вопрос переквалификации. При нашем уровне безработицы это вопрос нескольких дней. Поэтому непонятно, почему вместо переквалификации людей делают ставку на ввоз работников из третьих стран", – сказала председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

Согласно новому порядку, по предварительным данным Соцмина, в следующем году существующие квоты позволят ввезти около 35 000 иностранцев из списка востребованных профессий: 16 000 в сфере услуг, 9500 – промышленности, 9100 – строительства, 1000 – сельского хозяйства.