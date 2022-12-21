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Эпидемиологи Вильнюсского отделения Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщают, что сейчас регистрируется немало случаев ротавирусной инфекции. В Вильнюсском округе зафиксировано 611 случаев, 85% – среди детей.
Rotavirusas
Rotavirusas
© Shutterstock

Эпидемиологи напоминают, что это инфекционное заболевание, вызванное ротавирусами. Является наиболее частой причиной диареи, высокой температуры, болей в животе, рвотой у детей. Эта инфекция может представлять опасность для жизни. По словам специалистов, инфекция особенно опасна для младенцев, нередко из-за обезвоживания их приходится госпитализировать.

Специалисты отмечают, что детей от этой инфекции можно защитить.

"У нас есть эффективная вакцина от ротавирусной инфекции. Она отличается своей формой - ее принимают перорально. Мы призываем родителей привить детей от ротавирусной инфекции", – напоминают эпидемиологи.

Согласно имеющимся данным, вакцина защищает 70% детей, а 9 из 10 привитых защищены от тяжелого течения болезни.

НЦОЗ напоминает, что вакцина от ротавирусной инфекции бесплатная.

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