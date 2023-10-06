В Литве распространяется новый вид гриба: откуда он и почему должен радовать грибников?

Этот гриб появился в наших краях 20 лет назад и сейчас встречается почти во всех странах вокруг Балтийского моря.

В сентябре о появлении этих грибов сообщал Жемайтийский национальный парк.

В 2023 г. этот боровик попал в TOP-10 видов съедобных грибов Литвы. О месте, где вы нашли этот гриб, надо сообщать в приложении iNaturalist, так вы поможете узнать о распространении этих грибов в Литве.

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что многие думают, будто это инвазивный гриб, но это не так. Эти грибы распространяются естественным способом и не вредят окружению и другим видам, просто дополняют "ассортимент", что должно радовать грибников.

Первым этот гриб в Литве нашел лесничий Балсявичюс, поэтому грибы иногда называют "бальсявичусами".

"Он первым 20 лет назад решил попробовать этот гриб. После этого люди стали собирать эти грибы", – заметил Макавичюс.