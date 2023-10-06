В Литве распространяется новый вид гриба: откуда он и почему должен радовать грибников?

Этот гриб появился в наших краях 20 лет назад и сейчас встречается почти во всех странах вокруг Балтийского моря.
В сентябре о появлении этих грибов сообщал Жемайтийский национальный парк.
В 2023 г. этот боровик попал в TOP-10 видов съедобных грибов Литвы. О месте, где вы нашли этот гриб, надо сообщать в приложении iNaturalist, так вы поможете узнать о распространении этих грибов в Литве.
Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что многие думают, будто это инвазивный гриб, но это не так. Эти грибы распространяются естественным способом и не вредят окружению и другим видам, просто дополняют "ассортимент", что должно радовать грибников.
Первым этот гриб в Литве нашел лесничий Балсявичюс, поэтому грибы иногда называют "бальсявичусами".
"Он первым 20 лет назад решил попробовать этот гриб. После этого люди стали собирать эти грибы", – заметил Макавичюс.
Есть разные версии, объясняющие, как этот гриб попал в Литву из Северной Америки. "Одни говорят, что гриб появился с привезенными на косу горными соснами, другие говорят, что люди привезли споры на обуви. Понятно, что никто их намеренно не вез из Америки и не сажал на косе", – сказал собеседник.
Какое-то время эти грибы встречались лишь на косе, а потом появились и на остальной территории Литвы.
"Сейчас этот гриб находят и в Латвии, у моря", – прибавил он.
Макавичпс сказал, что это съедобный гриб, он редко бывает червивым, поэтому должен понравиться грибникам.
"На вкус он хуже боровика настоящего, но не хуже подберезовика. Вареные грибы не чернеют, после разрезания мякоть не синеет, это чистый гриб, поскольку встречается в сосновых борах. Отличный гриб", – прибавил натуралист.