2024.04.25 15:27

В Литве распространяется корь: в этом году зафиксировано в 7 раз больше случаев, чем год назад

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

В Европе снижается уровень вакцинации жителей от опасных заболеваний. Одно из них – корь. В этом году больше всего случаев кори зафиксировано в Румынии, Австрии, Франции, Италии и Германии. Сообщается и о смертях – в Румынии скончались 12 человек, в Ирландии – 1. С начала этого года растет число случаев кори и в Литве. Специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) напоминают, что единственный способ защиты от этого заболевания - это вакцинация.

В этом году число случаев составляет 22, это почти в 7 раз больше, чем в прошлом году. Целых 70% всех заболевших - не были привиты от кори. 40% заболевших оказались в больнице.

"Единственное средство защиты от кори - это вакцинация, от кори детей прививают уже 60 лет. К сожалению, в последние несколько лет в Литве прививают меньше детей – меньше 90%. Для того, чтобы корь не распространялась, уровень вакцинации должен составлять 95%", – напомнила представитель НЦОЗ Эдита Егелявичене.

В прошлом году только в 10 муниципалитетов было привито 95% и больше детей.

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