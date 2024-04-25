В Литве распространяется корь: в этом году зафиксировано в 7 раз больше случаев, чем год назад

В этом году число случаев составляет 22, это почти в 7 раз больше, чем в прошлом году. Целых 70% всех заболевших - не были привиты от кори. 40% заболевших оказались в больнице.
"Единственное средство защиты от кори - это вакцинация, от кори детей прививают уже 60 лет. К сожалению, в последние несколько лет в Литве прививают меньше детей – меньше 90%. Для того, чтобы корь не распространялась, уровень вакцинации должен составлять 95%", – напомнила представитель НЦОЗ Эдита Егелявичене.
В прошлом году только в 10 муниципалитетов было привито 95% и больше детей.