В Литве распространяется атака, направленная на выявление личных данных

"Такие атаки - не новое явление. (...) Атаки нового поколения отличаются большим содержанием личных данных человека, которому пришло письмо - там есть не только имя и фамилия, может быть даже персональный код. Если вы попадете в такую ловушку, сразу же вреда не будет, хуже всего, что так вы открываете двери для новых атак", – сказал эксперт в сфере кибербезопасности компании Telia Дарюс Повилайтис.

По его словам, в новой атаке мошенники используют ГНИ и пишут жителям, что они якобы могут вернуть переплаченные налоги.

"Когда человек видит в письме свое имя, фамилию и персональный код, он думает, что все серьезно, мыслей о мошенничестве у него нет", - сказал специалист, заметив, что такие данные мошенники получают путем взлома в разные системы.