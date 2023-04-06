В Литве - расцвет среднего класса: значительно выросло число жителей, получающих больше 2000 евро "на бумаге"

В феврале 2023 года 82 000 жителей получали зарплату больше 5001 евро "на бумаге", или 3000 евро "на руки". В феврале 2022 года таких было 28 700, в феврале 2021 г. – 20 500, таковы данные "Содры".

Значительно выросло и число жителей, которые получают 2001-3000 евро "на бумаге" (1241-1815 евро "на руки") – их в феврале этого года было 203 000. Это зарплата выше средней (1184 евро "на руки").

Два года назад в Литве больше всего жителей получали 1000-1300 евро "на бумаге", или 670-840 евро "на руки" (таких было 198 000).

Экономиста Маурицаса эти данные и радуют, и пугают.

"Это показывает, что средний класс в Литве достаточно многочисленный, более многочисленный, чем прежде, никто не думал, что он мог так увеличиться. Если иметь в виду вызовы, с которыми столкнулись в 2020-2022 гг.", – заметил экономист.

Формально к среднему классу относятся люди, которые зарабатывают 75-200% медианы доходов.

"В ЕС медиана в 2021 году составляла 1531 евро "на руки" в месяц, в 2022 г. - примерно 1600 евро. Значит, средний класс - те, кто получает 1200-3200 евро "на руки", – сказал Маурицас.

В феврале этого года только в числе наемных рабочих в Литве таких было 390 000 (кто получал больше 1200 евро "на руки").

Большие зарплаты в Литве платят в нескольких сферах. Женщины, которые работали в сфере оптовой продажи табачных изделий, в феврале получали 9400 евро, мужчины – 15 600 евро (в январе их зарплаты были 5900-7200 евро). В сфере управления финансовыми рынками и фондами, выпуска звукозаписей, программирования, создания компьютерных игр зарплаты в среднем составляли больше 4000 евро.

Маурицас считает, что большие зарплаты в Литве "распространяются" благодаря расширению сферы ИТ и финансовых услуг. В первую очередь, это развитие местных компаний-"единорогов", а с другой - появление компаний в сфере ИТ зарубежного капитала. Третья причина - рост Каунаса. Четвертая - перенос белорусских компаний в Литву.

Как еще одну причину экономист называет развитие промышленного сектора, где проводят автоматизацию производства.

По словам Маурицаса, зарплаты больше в тех компаниях, которые предоставляют свои услуги и товары во всем мире.

Тут экономист банка Luminor Маурицас видит две стороны медали, с одной стороны – Литва не попадает в число 5 стран Европы с самым большим неравенством доходов, а зарплаты в Литве приблизились к европейским. Он видит это как положительную тенденцию, рост среднего класса.

Но с другой стороны, Литва все еще отстает в вопросе доходов пенсионеров. В этом и кроется самая большая опасность. Литва нагнала, а в некоторых случаях и опередила средние показатели по Европе.

"Уже говорят о зарплате в 2000 евро "на руки", но в в Вильнюсе на такую зарплату прожить уже непросто – это нехорошая тенденция. 2000 евро "на руки" - зарплата выше средней в ЕС, на 10% выше, средняя зарплата в ЕС - 1800 евро "на руки", – сказал Маурицас.

Он прогнозирует, что у нас страна расслоится по доходам - одни секторы значительно опередят другие, например, промышленность и другие секторы могут столкнуться со значительными вызовами из-за роста зарплат и других расходов.

Экономист подчеркнул, что Литва по-прежнему сталкивается с большими демографическими вызовами, а мигрантов из третьих стран больше привлекает Польша и другие страны Западной Европы.