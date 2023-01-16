В Литве проживают уже почти 100 000 украинцев и 50 000 белорусов

Также зафиксирован и наибольший скачок количества иностранцев, проживающих в Литве, в течение календарного года. В начале 2023 г. в Литве проживало на 89 проц. иностранцев больше, чем в начале 2022 г., когда в стране было зарегистрировано 100 184 гражданина других стран.

Наибольшая доля проживающих в Литве иностранцев приходится на граждан Украины – 94 891. Более двух третей из них прибыли в Литву, спасаясь от войны в своей стране.

Вторую по величине группу иностранцев составляют граждане Беларуси. Их в Литве зарегистрировано 48 804. На третьем месте находятся граждане России – их насчитывается 15 706. Следует отметить, что более половины таких граждан России составляют россияне, поселившиеся в Литве несколько десятков лет назад, т. е. задолго до начала вторжения в Украину и введения различных санкций против агрессора – России.

По данным на 1 января текущего года проживающие в Литве иностранцы составили в общей сложности 6,67 проц. всех жителей нашей страны. Этот показатель также является и самым высоким за весь период независимости. В середине прошлого года он составлял 5,3 проц., а в начале 2022 г. — 3,58 проц.

"Основной причиной роста количества иностранцев, проживающих в Литве, несомненно, является война в Украине, в результате которой в прошлом году и возник поток военных беженцев. Кроме того, количество иностранцев увеличилось за счет трудовой иммиграции, рост которой наблюдается уже в течение нескольких лет", — говорит директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

С начала российского вторжения, в нашей стране зарегистрировано более 73 тысяч беженцев от войны в Украине.

Всего за прошлый год сотрудниками Департамента миграции выдано 117 091 разрешение на временное проживание в Литве (62 194 – в первом полугодии, 54 897 – во втором). Для сравнения, два года назад, в 2021 г., во втором полугодии было выдано всего 20 918 таких разрешений.

Абсолютное большинство разрешений на временное проживание было выдано украинским беженцам от войны, на которых распространяется механизм временной защиты в Европе. Им воспользовались 64 217 беженцев от войны в Украине. Еще свыше 2,3 тыс. лиц получили временный вид на жительство в Литве по гуманитарным соображениям.

Общее число выданных иностранцам разрешений на временное проживание в Литве на основании работы составило 53 445, из них 4145 – высококвалифицированным специалистам, сообщает Департамент миграции.

Наибольшее количество разрешений на временное проживание в Литве на основании работы выдано гражданам Беларуси – 25 556. Граждан России, временно проживающих в Литве на основании работы, насчитывается 2 568.

После сдерживания притока нелегальных мигрантов, вызванного гибридной атакой со стороны Беларуси, во второй половине прошлого года, по сравнению с тем же периодом 2021 г., решений о депортации иностранцев из Литвы было принято в 30 раз меньше – всего 93.