В Литве проживает 339 жителей, которым исполнилось 100 лет

Двоим самым старшим уже 109 лет, оба они из Каунасского округа.

Столетних жителей нет только в таких муниципалитетах, как Неринга, Пагегяй, Висагинас и Ширвинтский район. В Вильнюсе проживает 61 долгожитель, в Каунасе – 40, в Шяуляй – 14, в Паневежисе – 13, в Клайпеде – 11.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что жителей, которым исполняется сто лет, поздравляет один из вице-мэров города и староста.

"Вручают символические памятные подарки, цветы и конфеты", – сказал он.

Представитель Каунасского муниципалитета Раса Маркаускайте сказала, что в начале года все староства составляют списки будущих юбиляров, которые готовятся отметить 100-летие.

"За месяц-два до дня рождения мы связываемся с близкими, договариваемся о визите. Бывают случаи, когда юбиляр живет за границей, а прописан в Литве", – сказала она.

Каунасцам, которым исполняется 100 лет, выплачивают 220 евро.