В Литве пройдут субботники "Делаем"

В прошлом году на платформе экологических инициатив было зарегистрировано более 40 инициатив со всей Литвы - от очистки озера Виевис до посадки Столетней рощи в Клайпеде. В этом году организация "Делаем“ ожидает, что это число будет еще больше.

"Мы заметили, что новая модель, когда уборка проводится не в один день, а в течение всего года, оказывается успешной. Мы понимаем, что один выходной может быть удобен не всем, поэтому мы даем больше свободы в выборе не только времени проведения, но и формата инициативы. Кроме того, таким образом мы побуждаем компании и сообщества думать о благоустройстве окружающей среды не только весной", - говорит Эдвардас Глушокас, менеджер по коммуникациям "Делаем".