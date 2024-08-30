2024.08.30 20:49

В Литве пройдет первый фестиваль фетишистов и БДСМ

 
ru.DELFI.lt
Batai virš kelių
Batai virš kelių
ФОТО: Serhii Yushkov | Shutterstock

Таких мероприятий в странах Балтии прежде не бывало. В первые в истории в Литвы в Вильнюсе состоится Kink Fest. Цель этого мероприятия - просвещение людей в сфере сексуальности, включая БДСМ (психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение) и фетиши, пишет портал madeinvilnius.lt

Такой фестиваль в Вильнюсе и во всех странах Балтии пройдет в первый раз. Он состоится 23 ноября в клубе 1986_Gallery.

„Первый в странах Балтии Kink Fest –это официальная вечеринка закрытия выставки EROS 2024 в Litexpo. Это коллаборация с выставкой EROS 2024. Kink Fest ’24 - это ночная программа, посвященная самовыражению и более острым ощущениям – с открытыми выступлениями и музыкой Berlin techno. Kink Fest ’24 откроется после закрытия выставки и будет длиться до обеда“, – сообщают организаторы.

Kink Fest – обычно проводят в больших городах. Он привлекает участников со всего мира и является одним из важнейших мероприятий БДСМ и поклонников фетиша.

Фестиваль побуждает просвещение и информирует о сексуальном здоровье, а также о правах людей, поэтому является платформой для конструктивных дискуссий на тему сексуальности.

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