В Литве проводятся учения по боевой стрельбе из HIMARS: велся огонь по целям в Балтийском море

„Надо понимать одно – мы являемся членами НАТО. Наша гарантия безопасности – именно пребывание в этой мощнейшей военной организации. Мы должны сдерживать посредством нашей готовности, посредством нашей военной мощи. Эта военная мощь – это наличие таких систем, взаимодействие с другими государствами, имеющими соответствующие системы. Я говорю не только о HIMARS, я говорю о боевом вооружении вообще, о подготовленных военных, о готовности. Я говорю о том, что это создает условия для сдерживания, а если что-то произойдет – выиграть войну, то есть победу. Потенциальный агрессор, противник, как нынешняя Россия, они четко знают, что в войне с НАТО он проиграет. Это гарантия сдерживания“, — поясняет Рупшис.