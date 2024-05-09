В Литве проводятся учения по боевой стрельбе из HIMARS: велся огонь по целям в Балтийском море

Учения проходят на Кайряйском полигоне в Клайпедском районе. В них участвуют до 450 литовских и американских военных. По этой причине было ограничено движение на Куршской косе, закрыто воздушное пространство, ограничено судоходство, а также доступ на Кайряйский полигон.
Проходящие на Кайряйском полигоне учения „Незамедлительный ответ 2024“ являются частью крупнейших со времен холодной войны учений НАТО SteadfastDefender 24.
„Сегодня вы видите один из эпизодов наших крупнейших учений. В Литве впервые ведется стрельба из систем HIMARS. Из систем, которые мы приобретаем в том числе, которые прибудут сюда уже в 2026 г. Мы сможем использовать их уже в начале 2027 г. А в 2028 г. мы освоим эту систему“, – сказал командующий Литовской армией Вальдемарас Рупшис.
В ходе учений было выпущено четыре снаряда по целям в Балтийском море. Они преодолели расстояние около 15 километров. Однако, по словам командующего Литовской армией, эти системы способны поражать цели на расстоянии до 300 километров.
„Надо понимать одно – мы являемся членами НАТО. Наша гарантия безопасности – именно пребывание в этой мощнейшей военной организации. Мы должны сдерживать посредством нашей готовности, посредством нашей военной мощи. Эта военная мощь – это наличие таких систем, взаимодействие с другими государствами, имеющими соответствующие системы. Я говорю не только о HIMARS, я говорю о боевом вооружении вообще, о подготовленных военных, о готовности. Я говорю о том, что это создает условия для сдерживания, а если что-то произойдет – выиграть войну, то есть победу. Потенциальный агрессор, противник, как нынешняя Россия, они четко знают, что в войне с НАТО он проиграет. Это гарантия сдерживания“, — поясняет Рупшис.
В настоящее время для Литовской армии закупаются восемь таких систем HIMARS.
Для учений системы были доставлены из США в Германию, а оттуда несколько дней назад – в Литву.
„Мы очень рады тому, что первыми можем испытать в Литве системы реактивного залпового огня HIMARS. Это очень мощные системы и необходимые европейским странам. Мощность систем HIMARS мы испытали и проверили в Афганистане. Это действительно особенно мощная система. Эти системы могут вести огонь даже на расстоянии до 300 километров. И снаряд соблюдает постоянную траекторию“, — говорит полковник-лейтенант США Майкл П. Уоллс.